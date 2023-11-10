شكرا لقرائتكم خبر عن بدء مؤتمر حزب الحرية بالجيزة لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل المؤتمر الجماهيري لحزب الحرية المصري بمحافظة الجيزة، لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وذلك ضمن حملة "المسيرة ومسار من أجل التنمية والاستقرار"، لحث المواطنين على المشاركة الإيجابية؛ وحشد الناخبين للتصويت؛ بما يدعم مكانة مصر داخليا وخارجيا، والتعريف بما شهدته الدولة من إنجازات خلال الفترة الماضية.

وجاء المؤتمر بحضور رئيس الحزب الدكتور ممدوح محمد محمود، والنائب أحمد مهنى نائب رئيس الحزب والأمين العام، والنائب معتز محمود وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، والدكتور أحمد بيومي الأمين العام المساعد للحزب، والنائبة جيهان بيومي أمينة المرأة، والدكتورة دينا الهلالي عضو مجلس الشيوخ وأمينة العمل الجماهيري، النائبة أمل سلامة، وأمين محافظة الجيزة يوسف خطاب، وجلال الزغاط أمين محافظة القاهرة.

وانطلقت أمس الخميس الدعاية الانتخابية للمرشحين بالانتخابات الرئاسية، وذلك عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، عن القائمة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية 2024، برموزهم الانتخابية التى يستخدمها المرشحين فى السباق الرئاسي.

وتستمر فترة الدعاية الانتخابية لمدة شهر، تنتهي مع بدء الصمت الانتخابي الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، يوم 8 ديسمبر القادم، وفي إطار الحد من المخالفات الانتخابية، أصدرت الهيئة قرارا بتشكيل لجان رصد مخالفات ضوابط الدعاية الانتخابية فى الانتخابات الرئاسية 2023، فى جميع محافظات جمهورية مصر العربية.