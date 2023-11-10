شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية: ندعم ترشح الرئيس السيسي لمواقفه التاريخية فى حماية البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ وأمينة العمل الجماهيري لحزب الحرية المصري، إن مصر على مدار التاريخ كان لها موقف واضح ومشرف تجاه فلسطين والمستمر باهتمام واسع من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتة الى أن المصريين عليهم الوقوف خلف القيادة السياسية، ودورهم الآن الاصطفاف خلفه ومطالبته القضاء على أي فكر إرهابي أو متطرف، مؤكدة دعمه في كافة القرارات التى تدعم في حفظ الأمن والأمان.

وأضافت خلال المؤتمر الجماهيري لحزب الحرية المصري بمحافظة الجيزة، أن مصر في نعمة كبيرة خاصة في ظل التحديات التى يشهدها العالم والمنطقة العربية المحيطة بمصر، مشيدة بجهود الدولة في دعم أهل غزة وفلسطين وضرب الشعب المصري أعظم مثل فى الإنسانية، ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للدولة الفلسطينية والشعب الفلسطيني، مطالبة بدعم الرئيس السيسي لمواقفه التي لا تنسى فى حماية الجبهة الداخلية والخارجية.

وطالبت دينا هلالي الجميع بالاتفاق على حب الوطن ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي نجح في الحفاظ على الأمن والأمان في داخل الوطن وحماية حدوده من الأخطار الخارجية، قائلة: "نفوض الرئيس فى حماية الأمن القومي المصري واستكمال مسار التنمية والاستقرار من أجل مستقبل أفضل وعلى الجميع الصبر حتى جني ثمار المشاريع التنموية ومستقبل مصر القادم".