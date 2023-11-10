شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام حزب الحرية المصرى: المشاركة فى الانتخابات الرئاسية رسالة للعالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية المصرى، والأمين العام للحزب، إن المرحلة الحالية تتطلب الوقوف خلف القيادة السياسية ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية المقبلة، منوها أن المرحلة الحالية تشهد صراعات ومحاولات لجر مصر بمخططات تسعي لإسقاط مصر، وهو ما يتطلب التصدي له بدعم الرئيس السيسي والاصطفاف خلفه لاستكمال ما يعمل عليه من أجل الحفاظ على الوطن.

وأضاف "مهنى"، خلال كلمته في المؤتمر الجماهيري لحزب الحرية المصري بمحافظة الجيزة لدعم ترشح عبد الفتاح السيسي، أن مصر قدرها بحكم مكانتها ووضعها الريادي ومدي أهمية مصر بالنسبة للعالم، وهو ما نراه حولنا بمخططات في دول مجاورة سواء في اليمن والسودان وفلسطين، لذلك أفضل من يقود المرحلة الحالية هو الرئيس السيسي، خاصة وأنها مرحلة صعبة وأصعب مما مضي.

وأوضح "مهنى"، أن الحزب بصدد تنظيم فعاليات بمختلف المحافظات ولقاءات نوعية لدعم الرئيس، معتبرا أن الخروج والمشاركة السياسية في الانتخابات هي رسالة للعالم أجمع لتقول أننا على قلب واحد، ويدا بيد نتصدي لمخططات خارجية حفاظا على مصر و لتحقيق الأمن والأمان، وكذلك رسالة للعالم بتفويض الرئيس فى كافة القرارات لما يتخذه للحفاظ على الأمن القومي للبلاد.