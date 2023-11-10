شكرا لقرائتكم خبر عن النائب معتز محمود: الاصطفاف خلف القيادة السياسية ضرورة لمواجهة التحديات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب معتز محمد محمود، نائب رئيس حزب الحرية المصري ووكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مصر بمكانتها العربية والعالمية لها دور كبير، نحو ريادة المنطقة ولذلك هناك من يحاول إسقاط مصر لأنها هي القوة الوحيدة الحالية في المنطقة رغم الظروف الصعبة الحالية، مؤكدا أنه لمواجهة ذلك المخطط يتطلب التكاتف والتماسك والوقوف خلف الدولة المصرية، بدعم القيادة السياسية الحالية، للعبور من المرحلة القادمة.

وأضاف خلال المؤتمر الجماهيري لحزب الحرية المصري بمحافظة الجيزة لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أن حزب الحرية المصري هو أول حزب تم تأسيسه في 2011، وخاض غمار الاستحقاقات الانتخابية، طوال السنوات الماضية، وله أعضاء بمجلسي النواب والشيوخ، مشيرا إلى أن الحزب يسعي خلال الفترة المقبلة لإعداد كوادر سياسية.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد بيومي، الأمين العام المساعد لحزب الحرية المصرى، إن المرحلة الحالية تحتاج لتكاتف وتماسك والاصطفاف خلف القيادة السياسية، فمصر تتعرض لأكبر محنه فى ظل تحديات وأزمات خارجية تحاول النيل من مصر، مضيفا أن هناك من يريد الخراب والتدمير لمصر، ولكن شعب مصر سيقف بالمرصاد لهم.

وتابع "بيومي" خلال كلمته في مؤتمر الجماهيري لحزب الحرية المصري بمحافظة الجيزة، قائلا: "نضع اليد في اليد والكتف بالكتف لانتخاب الرئيس السيسي، ابن مصر الذى تربي على ترابها، ونحث أهالينا بالنزول والمشاركة في الانتخابات".

يذكر أن المؤتمر، يأتي بحضور رئيس الحزب الدكتور ممدوح محمد محمود، والنائب أحمد مهنى نائب رئيس الحزب والأمين العام، الدكتور أحمد بيومي الأمين العام المساعد للحزب، والنائب معتز محمود، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، وأحمد إدريس أمين تنظيم الحزب، النائبة جيهان بيومي أمينة المرأة، الدكتورة دينا الهلالي، عضو مجلس الشيوخ وأمينة العمل الجماهيري، النائبة أمل سلامة، وأمين محافظة الجيزة يوسف خطاب، وجلال الزغاط أمين محافظة القاهرة.