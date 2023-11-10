شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو موسى ينفى مشاركته فى البرنامج الانتخابى لأحد المرشحين للرئاسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور أحمد كامل المستشار الإعلامي لعمرو موسى بياناً مساء اليوم الجمعة للتعليق على ما تناقلته بعض المواقع بشأن مشاركة موسى في وضع البرنامج الانتخابي لأحد المرشحين في الانتخابات الرئاسية.

وقال كامل في البيان إن هذه الأخبار عارية تماماً من الصحة ولا علاقة للسيد عمرو موسى بها من قريب أو بعيد، مهيباً بالزملاء من الصحفيين والإعلاميين توخي الدقة فيما يُنقل من أخبار.