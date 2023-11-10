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عمرو موسى ينفى مشاركته فى البرنامج الانتخابى لأحد المرشحين للرئاسة

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القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور أحمد كامل المستشار الإعلامي لعمرو موسى بياناً مساء اليوم الجمعة للتعليق على ما تناقلته بعض المواقع بشأن مشاركة موسى في وضع البرنامج الانتخابي لأحد المرشحين في الانتخابات الرئاسية. 

 

وقال كامل في البيان إن هذه الأخبار عارية تماماً من الصحة ولا علاقة للسيد عمرو موسى بها من قريب أو بعيد، مهيباً بالزملاء من الصحفيين والإعلاميين توخي الدقة فيما يُنقل من أخبار.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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