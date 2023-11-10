شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أسطول مساعدات فى طريقه لغزة.. وقائدى السيارات يتفاعلون بالتحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت كاميرا الخليج 365 فجر اليوم تحركا لأسطول من الشاحنات الضخمة تحمل على متنها مساعدات إنسانية متوجهة لإهلنا بغزة ويكتب عليها صندوق تحيا مصر وأخرى صندوق الزكاة

وكانت القافلة فى طريقها إلى غزة تسير بمحور جوزيف تيتو وقد قام قائدى السيارات الملاكى قد ة قاموا بزفة مطلقين صافرات السيارات فى فرح كبيرة لتحية قائدى الشاحنات والذين كانوا يلوحون بعلامات النصر

وكانت القافلة التابعة لصندوق تحيا مصر قد عبرت طريقا بمحور جوزيف نبتوا والملاصق لسور مطار القاهرة