شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة أميرة صابر: كل مصرى حزين بسبب ما يحدث فى غزة الصامدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة أميرة صابر، المتحدث باسم حملة المرشح الرئاسي فريد زهران: "نحن نعبر اليوم عن أصواتنا وبمجرد وجودنا هنا هذا تعبير عن التغيير وتقديم بديل مدنى ديمقراطى".

وأضافت أميرة صابرخلال كلمة لها فى المؤتمر الجماهيري للمرشح الرئاسي فريد زهران، اليوم، بمدينة أسيوط، ضمن جولة المرشح الرئاسي فى محافظات مصر، أن كل مصري حزين بسبب ما يحدث في غزة الصامدة وأن هذا كان له تأثير كبير جدا علي نفسيتنا وقدرتنا على التفاعل في الواقع، مشيرا الى أن مصر تستحق أن تكون في أفضل مكانة وفي مكان مختلف عن مكانها اليوم، ولا تستحق أن تكون في هذة الأزمة الاقتصادية الطاحنة.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن أسيوط أخرجت رموزًا عظيمة في جميع المجالات، وأن كل إمرأة تستحق أن تطمئن علي مستقبل أولادها وتستحق ويستحقوا تعليمًا أفضل ورعاية صحية حقيقية ومستقبل آمن.

وتابعت: "رأينا إنجازات ببناء مدن جديدة لكن ماهي الأولويات ومن يمثل رقم واحد في المعادلة: الانسان أم الحجر؟ "، موضحا أن هناك سياسات خطأ لابد من إصلاحها، وكل عملية تغيير بدأت من ناس اعتقدت أن لديها القدرة على التغيير واستطاعت عمله، كل شارع في مدينة أسيوط يحتاج من يعبر عنه وعن مصالحه.

وأكدت صابر أن محافظة أسيوط بها خير وفير وأراضي زراعية كثيرة، وتستحق المزيد من التنمية.