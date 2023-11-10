وزارة الصحة في غزة أعلنت عن قصف إسرائيلي لمحيط مجمع الشفاء

أعلنت وزارة الصحة في غزة، عن قصف إسرائيلي لمحيط مجمع الشفاء في القطاع.

وجاء ذلك بعد أن شهدت مواقع في قطاع غزة قصفًا إسرائيليًا بالتزامن مع إطلاق قنابل مضيئة.

هذا، وأفادت قناة "الجزيرة"، عن "اشتباكات بين فصائل المقاومة الفلسطينية والقوات الإسرائيلية في غرب مدينة غزة".