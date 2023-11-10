هيئة البث الإسرائيلية: محادثات متقدمة بشأن صفقة تبادل أسرى مع "حماس" بوساطة أميركية قطرية

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي، بأن "محادثات متقدمة بشأن صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس بوساطة أميركية قطرية". بدورها، ذكرت القناة ١٢ الإسرائيلية، أن "إسرائيل ستتخذ قرارات صعبة لإتمام صفقة لتبادل الأسرى، والإفراج عن الأسرى قد يتم على مراحل وخلال أيام الهدن"، كاشفةً عن "مفاوضات بين مدير المخابرات الأميركية ورئيس الموساد وأيضا مع الجانب القطري بشأن الأسرى".

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