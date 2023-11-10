قصف إسرائيلي على مواقع في قطاع غزة واشتباكات بين المقاومة الفلسطينية والقوات الإسرائيلية في غرب مدينة غزة

تشهد مواقع في قطاع غزة قصفًا إسرائيليًا بالتزامن مع إطلاق قنابل مضيئة. هذا، وأفادت قناة "الجزيرة"، عن "اشتباكات بين فصائل المقاومة الفلسطينية والقوات الإسرائيلية في غرب مدينة غزة".

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