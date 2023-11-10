"حزب الله" نشر مشاهد إستهداف ثكنة يفتاح قديش ونقطة تجمع آليات إسرائيلية قرب مستوطنة راموت نفتالي

نشر الإعلام الحربي في "حزب الله"، مشاهد عملية إستهداف ثكنة يفتاح قديش (قرية ‏قدس اللبنانية) التابعة للجيش الإسرائيلي ونقطة تجمع آليات إسرائيلية قرب مستوطنة راموت نفتالي (قرية النبي يوشع اللبنانية) بالمسيرات الإنقضاضية.

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