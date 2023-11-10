نبيل نقولا وجّه رسالة للمجتمعين في القمتين العربية والإسلامية: لقطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع الكيان الصهيوني

أشار النائب السابق نبيل نقولا، في رسالة إلى المجتمعين في القمة العربية الطارئة والقمة الإسلامية، إلى أنّه "عبثًا تحاولون بالمحادثات مع العدو الإسرائيلي والدول الداعمة له. اللغة التي يفهمونها هي قطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع الكيان الصهيوني، قطع النفط نهائيا عن الدول الداعمة لإسرائيل حتى يتحقق وقف كامل لإطلاق النار وإدخال المساعدات إلى غزة.

ولفت، في تصريح، إلى أنّ اللغة التي يفهمونها هي "تبادل الأسرى العسكريين والمدنيين لدى الطرفين، والبدء بالمفاوضات الجدية لتطبيق القرارات الدولية من أجل إقامة الدولتين الإسرائيلية والفلسطينية".