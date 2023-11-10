«لو انتوا رجالة خشوا غزة».. وائل غنيم يشن هجوما عنيفا على قيادات حركة حمــ..ــاس

الشارقة - اميمة ياسر -

شن الناشط وائل غنيم هجوما قويا على قيادات حركة "حماس"، المتمثلين في إسماعيل هنية وخالد مشعل.

وقال "غنيم" في فيديو نشره عبر صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك": "إنتم قادمين من إسطنبول من خلال رحلة طيران لقاهرة للدفاع عن القضية ومكتسباتها، وأنتم الآن في القاهرة وبالقرب من غزة، والاحتلال الإسرائيلي لا يمانع الدخول وتوجيه التحية لصمود الفلسطينيين، نظرا لأنكم قادة المقاومة الفلسطينية، إلا أنكم تخرجوا عبر وسائل الإعلام في قطر لتحية الشعب الفلسطيني، وأنا بدوري هساعد في تأمين الطريق لوصولكم لغزة لكي تجاهدوا مع الفلسطينيين ضد العدوان الإسرائيلي."

وأضاف الناشط: "مفيش أسهل من المتاجرة بمشاعر الناس، ووضع الناس في التهلكة الحالية، لو أنتم رجالة خشوا غزة، متسائلا: لو الرسول بيتم الاعتداء على أهل بيته، هل كان هيفضل في قطر يا قيادات حماس؟ وهل من الرجولة أنك تكون موجود في تركيا وأهلك يتم ضربهم بالصواريخ، وفي الآخر تخرج تقول أحيي صمود الشعب الفلسطينيين، الملايين الآن يدفعون الثمن وليس من الشطارة أن تضرب عدوك وبعد أن يستخدم القوى الغاشمة تستغيث بالأخرين، لأنه من المعقول أن يكون دا رد فعله لأن هذا منهجه وطريقته في التعامل من 75 سنة. "

وواصل: "صاحين الصبح تخططوا كأنكم قاعدين في حارة، وتعرض الدول للمشاكل، دا غير الأطفال التي ستسأل عنها يا إسماعيل هنية، وأنت قاعد في قطر، هو الرسول كان هيكون موجود في الفندق ولا في الخندق، وهل هيكون موجود في الأنفاق والمواطنين يدمروا من فوقهم، أم يخرج ببيان عن تدمير عدد من الدبابات."

وتابع "غنيم": "لا استطيع أن أفهم منطق هؤلاء الأشخاص القادرين على هذا الضلال في ظل وجود سيدات تبكي لعدم وجود عيش لإطعام أولادهم، سوف تسؤلوا عن هؤلاء المواطنين، أنت لا تعلمون ما تفعلون في هذا الشعب، مشيتم خلف إيران وحزب الله الذين قتلوا العديد من أهل السنة، كأنه لا يوجد وازع ولا دين في النهاية تركوكم."

وأكمل: "الناس بتمون ومن قتلهم سيحاسب حساب عسير، ولكن قيادات حماس ستحاسب أيضا نتيجة إهمالها أرواح هؤلاء الأبرياء، من مقاصد الشريعة حفظ أرواح الأبرياء، ولو العدو هيحارب بالشكل الذي يزهق في الأرواح فأن من الضروري الحفاظ على أرواح هؤلاء الأبرياء."

وأضاف وائل غنيم: "هل أبو عبيدة الملثم هو دا الراجل الذي سيحمي الفلسطينيين؟، هو معروف في غزة ولدى الإسرائيليين ولماذا يرتدي اللثام إلى الآن، هناك عائلات أبيدت سوف تسأل عنها حماس إلى الآن، وأحد الأفراد من حماس كان يلقي بيان خاص بالداخلية، وظهر من خلفه من يدعي على حماس، كما أقول: حسبي الله ونعم الوكيل في حماس.. والله أنتم أبعد من تكونوا عن منهج الله ورسوله."