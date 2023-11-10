شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تعلق اتفاقية مع اليابان لوقف استخدام أسلحة نووية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - علقت روسيا العمل باتفاقية تعاون مع اليابان بشأن وقف استخدام أسلحة نووية روسية حسبما أظهرت وثيقة حكومية روسية أمس الجمعة، فيما أعربت الخارجية اليابانية عن أسفها للقرار، وقالت إنه تم بدون التنسيق معها. وأظهرت الوثيقة الروسية، التي نشرت على البوابة الإلكترونية الرسمية للحكومة الروسية، أن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين وقع الثلاثاء على أمر بتعليق الاتفاقية المبرمة عام 1993.

ولم تذكر روسيا سببا لهذا القرار لكنها قالت إن وزارة الخارجية الروسية ستبلغ اليابان بهذه الخطوة. وتدهورت العلاقات بين روسيا واليابان بشدة منذ أن أرسلت موسكو قوات إلى أوكرانيا في فبراير شباط العام الماضي وحينها انضمت طوكيو إلى الدول الغربية في فرض عقوبات على روسيا.

ووافقت روسيا في عام 1993 على أن يتوقف أسطولها في المحيط الهادي المتمركز في مدينة فلاديفوستوك عن إلقاء النفايات المشعة السائلة في بحر اليابان، لكنها طلبت من الدول الأغنى مساعدتها في معالجة النفايات لدفنها تحت الأرض.

وفي إطار الاتفاقية المعلقة مع اليابان، قدمت طوكيو مساعدة في وقف استخدام أسلحة نووية بما في ذلك تفكيك غواصات نووية. لكن وسائل إعلام يابانية ذكرت أن العمل تعطل بسبب توقف موسكو عن إرسال البيانات اللازمة إلى طوكيو.

من جانبه أعرب سكرتير مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو، عن أسف بلاده على إعلان موسكو انسحابها من اتفاق تفكيكها الأسلحة النووية المنزوعة، المبرم بين روسيا واليابان سنة 1993.

وقال ماتسونو: «من المؤسف أن هذا القرار تم اتخاذه دون إخطار مسبق لليابان وتم إعلانه من جانب واحد».

وأكدت الخارجية الروسية أكثر من مرة أن طوكيو تتبع نهجاً عدائياً صريحاً تجاه روسيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، مشيرة إلى العقوبات اليابانية ضد روسيا ونقل الأسلحة لكييف وإثارة مشاعر الروسوفوبيا في المجتمع الياباني ونمو النشاط العسكري لليابان والولايات المتحدة وحلف الناتو بالقرب من حدود روسيا في الشرق الأقصى.

وأكدت الوزارة أن الجانب الروسي لا يرى في مثل هذه الظروف أي إمكانية لمواصلة الحوار مع طوكيو حول إعداد معاهدة السلام بين البلدين، محذرة من الرد الحاسم على الخطوات العدوانية من جانب اليابان.(وكالات )