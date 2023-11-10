شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة لندن تحقق في مقطع زائف لصادق خان حول مسيرات مؤيدة للفلسطينيين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن - رويترز

أعلن متحدث باسم رئيس بلدية لندن صادق خان، أن منشوراً متداولاً على وسائل التواصل الاجتماعي يُفترض أنه يظهر خان وهو يقول إن المسيرات المؤيدة للفلسطينيين، يجب أن تكون لها الأولوية على فعاليات «يوم الهدنة»، هو منشور زائف وإن الشرطة تحقق فيه.

وأجج المقطع المنشور على وسائل التواصل التوتر في لندن، قبل يوم من خروج مسيرة ضخمة لإبداء التعاطف مع الفلسطينيين تتزامن مع ذكرى انتهاء الحرب العالمية الأولى. ووصف رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك المسيرة بأنها «استفزازية».

وتوجد مخاوف إزاء احتمال وقوع مواجهات عنيفة؛ إذ أشارت جماعات تنتمي إلى اليمين المتطرف إلى أنها ستحمي النصب التذكاري للحرب (سينوتاف) خلال فعاليات يوم الهدنة الذي يحل غداً السبت.

وقال المتحدث باسم خان، عن منشور وسائل التواصل الاجتماعي: «شرطة لندن وخبراؤها في مكافحة الإرهاب على دراية بهذا المقطع الزائف الذي يجري تداوله وتضخيمه على وسائل التواصل الاجتماعي من جماعات يمينية متطرفة. ونحن نحقق في ذلك».

وأثارت المسيرة المؤيدة للفلسطينيين غداً السبت خلافاً سياسياً، بعد أن نشرت وزيرة الداخلية سويلا برافرمان مقالاً تهاجم فيه تعامل الشرطة مع المسيرة.