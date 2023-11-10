جيش الاحتلال الإسرائيلي يُعلن مصرع 356 عسكريًا في حرب غزة

ياسر رشاد - القاهرة - صرَّح المتحدث باسم "جيش الاحتلال الإسرائيلي"، بأن الحرب على غزة ستستمر لفترة طويلة حتى تُحقق أهدافها، حسبما أفادت صُحف دولية، مساء اليوم الجمعة.

أفاد المسئول الاسرائيلي، بمقتل 356 عسكريًا مُنذ 7 أكتوبر الماضي.

أضاف المتحدث باسم الجيش، دانيال هاغاري، أن قوات جوية وبرية وبحرية تُشارك في الحرب على غزة.

قال: "لقد أبلغنا عائلات 356 جنديًا وضابطًا قتلوا منذ السابع من أكتوبر".

وصف المسئول الإسرائيلي، أن مساعي استعادة المحتجزين الإسرائيليين في غزة بأنها مُعقدة وتتطلب وقتًا.

بيان عاجل للقمة السعودية الإفريقية حول المدنيين في غزة:

أعرب المشاركون في "القمة السعودية الإفريقية"، عن قلقهم البالغ بسبب الكارثة الإنسانية في غزة، مُشددين على ضرورة وقف العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية وحماية المدنيين وفق القانون الدولي، حسبما أفادت صُحف دولية، مساء اليوم الجمعة.

اختتمت القمة السعودية الإفريقية أعمالها في العاصمة السعودية الرياض، وناقش المجتمعون، بحسب البيان الختامي للقمة، تطورات الأوضاع في فلسطين، وركزوا على ضرورة تمكين المنظمات الدولية الإنسانية من القيام بدورها في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الشعب الفلسطيني، بما في ذلك منظمات الأمم المتحدة وخصوصًا وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" ودعم جهودها في هذا الشأن.

لفت البيان إلى إعراب المشاركين عن بالغ قلقهم حيال الكارثة الإنسانية في غزة، مشدّدين على ضرورة وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية وحماية المدنيين وفقًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

أشار البيان إلى تأكيد المشاركين على أهمية الدور الذي يجب أن يضطلع به المجتمع الدولي في الضغط على الجانب الإسرائيلي لإيقاف الهجمات الإسرائيلية والتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة الذي يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني والقوانين الدولية.