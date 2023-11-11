شكرا لقرائتكم خبر عن فريد زهران: أقدم نفسى بديل ومؤسسات الدولة ستتعاون مع أى مرشح يختاره الشعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المرشح الرئاسي فريد زهران، خلال المؤتمر الانتخابي له بمحافظة أسيوط، أنه يقدم نفسه مرشحا رئاسيا معبرا عن آمال قطاع كبير من الشعب المصري الذين يأملون ويحلمون بتغيير واقعهم.

وأضاف زهران أنه يومن بالاختصاص وأن يترك لكل خبير ، وكل مختص فرصته، وألا يتدخل فيما لا يعلمه، ولكن لكل قطاع في الدولة خبراء يمكنهم أن يروا المشكلة، ويضعوا لها حلول واضحة .

وأوضح زهران أن مؤسسات الدولة هي مؤسسات وطنية تنحاز بشكل كبير لأي اختيار في كل قراراته ولا يقف ضد إرادة الشعب المصري ولو الشعب اختار فريد زهران ستنحاز مؤسسات الدولة المصرية لخيار الشعب المصري، ورأينا ذلك في 25 يناير عندما انحازت الدولة ومؤسساتها الي الشعب ضد نظام مبارك ، وأيضا ما حدث في 30 يونيو وانحياز الدولة للشعب ضد جماعة الإخوان.

وأضاف زهران، أنه بديل ديمقراطي يؤمن بالعلم والفصل بين السلطات.

وطالب زهران الحضور بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية وإلا يستمعوا إلي المحبطين الذين يقللون من حجم المرشحين للرئاسة والأمور محسومة وأقول أنني شخص مسئول أمثل حزب وتيار سياسي له دوره في المجتمع وممثلين في مجلس النواب وأخوض الانتخابات الرئاسية بكل قوة وعزيمة ونزاهة، وقمنا بعمل برنامج انتخابي لكل القضايا التي تهم المواطن المصري في كل القطاعات ومستعدون للمحاسبة علي هذا البرنامج وعلي كل كلمة فيه إن لم تحقق برنامج يستند في المقام الأول علي البشر واحتياجاتهم والظروف المعيشية الصعبة التي يعيشون فيها ويومن بفصل السلطان لضمان استقلاليتها ، وتحديد اختصاصات كل قطاع وكل مؤسسة في الدولة، والعمل علي جدولة الديون المستحقة علي مصر التي تملك من الموارد التي تجعلها في مصاف الدول وأخرجها من ضيقتها الخالية التي أثرت بشكل كبير علي المواطن المصري.

كما وجه زهران في بداية حديثة التحية للشعب الفلسطيني الصابر، والصامد الذي يواجه الإبادة الجماعية من قوات المحتل الإسرائيلي.