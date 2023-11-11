ماكرون حضّ إسرائيل على وقف القصف على المدنيين في غزة: لا مبرر ولا شرعية لقتل الأطفال والنساء والمسنين

حضّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مقابلة مع "بي بي سي"، إسرائيل على وقف القصف الذي يقتل مدنيين في غزة.

ولفت إلى أنّه "في الواقع يتم قصف المدنيين. هؤلاء الأطفال، هؤلاء السيدات، هؤلاء المسنين يتعرضون للقصف والقتل. لذلك ليس هناك مبرر لذلك ولا شرعية. لذلك نحن نحث إسرائيل على التوقف".