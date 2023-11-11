مدير مجمع الشفاء: الاحتلال الإسرائيلي يريد إخراج كل المنظومة الصحية في غزة عن الخدمة

كشف مدير مجمع الشفاء محمد أبو سليمة، في حديث لقناة "الجزيرة"، أن "الاحتلال الإسرائيلي يشن حربا على المستشفيات بغزة، ويريد إخراج كل المنظومة الصحية في غزة عن الخدمة".

ومنذ قليل، أعلنت وزارة الصحة في غزة، عن قصف إسرائيلي لمحيط مجمع الشفاء في القطاع.

وجاء ذلك بعد أن شهدت مواقع في قطاع غزة قصفًا إسرائيليًا بالتزامن مع إطلاق قنابل مضيئة.

هذا، وأفادت قناة "الجزيرة"، عن "اشتباكات بين فصائل المقاومة الفلسطينية والقوات الإسرائيلية في غرب مدينة غزة".

يذكر أن مجمع الشفاء هو مجمع حكومي تابع لوزارة الصحة الفلسطينية، يعدّ أكبر مؤسسة صحية تقدم خدمات طبية في قطاع غزة. ويؤدي المجمع دورا أساسيا في الحروب على قطاع غزة، إذ يستقبل المصابين وتجرى فيه العمليات الجراحية.

وفي معركة "طوفان الأقصى" 2023 بلغت القدرة الاستيعابية للمستشفى 164%؛ إذ كانت أعداد الإصابات مهولة ومستمرة نتيجة القصف الإسرائيلي المتواصل، وعانى المستشفى من وضع كارثي نتيجة نقص الوقود والدواء، وكثرة الجرحى وتوافد أعداد كبيرة من المصابين عليه والتعب الذي طال الكادر الطبي نتيجة العمل المتواصل.

وفي يوم الجمعة 3 تشرين الثاني 2023 استهدفت القوات الإسرائيلية سيارات الإسعاف أمام بوابة مجمع الشفاء الطبي، مما أدى إلى سقوط عشرات المواطنين، وكان من بين المصابين أطباء ومسعفون ومصابون ومواطنون مرافقون للجرحى تجمعوا حول سيارات الإسعاف في مدخل المجمع.