خارجية قطر طالبت المجتمع الدولي بـ"التدخل العاجل" لمنع إسرائيل من استهداف مجمع الشفاء في غزة

حذرت وزارة الخارجية القطرية من تمهيد إسرائيل لاستهداف مجمع الشفاء الطبي في غزة عبر استهداف محيطه.

واعتبرت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، أنّ "الاستفزازات الإسرائيلية المتكررة عبر استهداف محيط المجمع ومبنى العيادات الخارجية فيه، هي تمهيد لاستهداف المجمع الذي التجأ إليه عدد كبير من النازحين يقدر عددهم بـ 60 ألفاً بجانب الطواقم الطبية والمرضى والمصابين".

وطالبت الخارجية المجتمع الدولي، "بالتدخل العاجل لتوفير الحماية للمجمع ومن فيه"، مشددة على أن "التأخر في الضغط على الاحتلال لثنيه عن هذه الجريمة وعدم إدانة استهدافه المحيطه، سيعطي إشارة له بأن يمضي قدماً في استهداف المجمع والمنشآت الصحية الأخرى دون تمييز".

وأكدت الوزارة رفض دولة قطر القاطع "لجرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة باستهداف الأعيان المدنية بما في ذلك المستشفيات والمدارس وتجمعات السكان في قطاع غزة، وتعدها تصعيداً خطيراً، ينذر بعواقب وخيمة على أمن واستقرار المنطقة".