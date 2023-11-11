"الجزيرة": المقاومة الفلسطينية تواصل الاشتباك مع القوات الإسرائيلية بالتزامن مع غارات وقصف كثيف على غزة

أفادت قناة "الجزيرة" بأنّ "المقاومة الفلسطينية تواصل الاشتباك مع القوات الإسرائيلية، بالتزامن مع غارات جوية وقصف مدفعي كثيف على غزة".

بدوره، أكّد المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أنّ "القصف لا يزال متواصلا في محيط مجمع الشفاء الطبي".

ويأتي ذلك بعد أن شهدت مواقع في قطاع غزة قصفًا إسرائيليًا بالتزامن مع إطلاق قنابل مضيئة.

يذكر أن مجمع الشفاء هو مجمع حكومي تابع لوزارة الصحة الفلسطينية، يعدّ أكبر مؤسسة صحية تقدم خدمات طبية في قطاع غزة. ويؤدي المجمع دورا أساسيا في الحروب على قطاع غزة، إذ يستقبل المصابين وتجرى فيه العمليات الجراحية.