وزير الزراعة: صمودنا في قرى الجنوب هو انتصارنا للحق وللوطن

ذكر وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن، أنّ "صمودنا في قرى الجنوب هو انتصارنا للحق وللوطن. لقد زرعنا في هذه الأرض منذ فجر التاريخ، وسنبقى موج الأمة وأملها الهادر حقًا ونصرًا".

ولفت، في تصريح، إلى أنّ "41 عامًا، والجرح الذي حفرته عملية الاستشهادي أحمد قصير في مقر الحاكم العسكري الإسرائيلي في صور لا يزال مفتوحا".