وسائل إعلام: تعليق عمليات الإجلاء من غزة إلى مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

أفادت شبكة "سكاي نيوز عربية"، وفقا لمصادر لها، بأنه تم تعليق عمليات الإجلاء من قطاع غزة إلى مصر، عبر معبر رفح، اليوم الجمعة، لحاملي جوازات السفر الأجنبية والفلسطينيين الذين يحتاجون إلى علاج طارئ.

ونقلت الشبكة عن مسئول فلسطيني ومصدر طبي مصري قوله إن التعليق جاء بسبب "مشكلات في نقل المرضى والمصابين من داخل القطاع إلى معبر رفح".

وبدأت عمليات إجلاء محدودة من غزة إلى مصر مع مطلع نوفمبر الجاري، وتوقفت مرتين على مدى الأسبوع الماضي بسبب القصف الذي قال موظفو إغاثة إنه طال قوافل طبية أو استهدفها.

ونقلت "سكاي نيوز عربية" عن مصادر مصرية قولها إن عشرات من حاملي جوازات السفر الأجنبية وعائلاتهم، بالإضافة إلى عدد صغير ممن تم إجلاؤهم لأسباب طبية، دخلوا مصر الجمعة، قبل تعليق عمليات العبور.

وخلال الأيام الماضية، عبر المئات من حاملي جوازات السفر الأجنبية ومزدوجي الجنسية وأفراد عائلاتهم.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، نشرت سلطات الحدود في غزة قائمة بأسماء أفراد سمح لهم مؤخرا بالعبور، من بينهم مجموعات من كندا ورومانيا وروسيا والبرازيل وبولندا.