لحفظ النسل.. اسرائيل تسمح بسحب الحيوانات المنوية من جثث قتــ..ــلاها في غزة

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن وزارة الصحة الإسرائيلية سمحت لأسر المدنيين أو العسكريين الذين قتلوا خلال الحرب المستمرة مع حركة "حماس" بالحصول على الحيوانات المنوية لهم، حيث طلبت الوزارة من الأهالي استخراج الحيوانات المنوية قبل دفنها.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، نقل عنها موقع "القاهرة 24"، فإنه تم السامح للحصول على الحيوانات المنوية من 33 رجلا قتلوا خلال الحرب في غزة، موضحة أنه تم إنشاء وحدة خاصة تعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع بالتعاون مع جيش الإسرائيلي وأربعة مستشفيات تضم بنوك الحيوانات المنوية.

وأضافت الصحيفة أنه خلال الفترة الماضية كان على الآباء الذين يسعون لاسترجاع الحيوانات المنوية لأبنائهم المتوفين الحصول على أمر من محكمة الأسرة، في حين يمكن للأرامل القيام بشكل عادي.

وأشارت وزارة الصحة الإسرائيلية إلى ضرورة جمع الحيوانات المنوية خلال 24 ساعة بعد الوفاة لزيادة فرص بقائها على قيد الحياة عندما يتم فك تجميدها لاحقًا واستخدامها لتخصيب البويضة.

في الوقت ذاته، يستمر القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث شنت قوات الاحتلال قصف مدفعي عنيف قرب مستشفى النصر والعيون بمدينة غزة، بالإضافة لـ محيط مستشفى الشفاء ومخيم الشاطئ.

وأوضحت وزارة الداخلية الفلسطينية في غزة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، استخدمت خلال عمليات القصف التي استهدفت المستشفيات، قنابل الفسفور المحرمة دوليا.