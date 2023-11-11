«الوضع في غزة لا يمكن وصفه».. مدير الصحة العالمية يطالب بضرورة إصلاح مجلس الأمن

الشارقة - اميمة ياسر -

أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس أمام مجلس الأمن الدولي، الجمعة، عن بالغ قلقه على صحة المدنيين في قطاع غزة.

وقال جيبريسوس، في كلمة نقلتها قناة "العربية"، إن الوضع في غزة "لا يمكن وصفه"، لافتا إلى أن 1.5 مليون شخص في القطاع أصبحوا مشردين.

وأضاف أن منظمة الصحة العالمية تحققت من 250 اعتداء على مرافق صحية في غزة، مشيرا إلى ورود تقارير عن قصف مستشفى الشفاء ومستشفى آخر في القطاع.

كما حذر جيبريسوس من أن النظام الصحي في قطاع غزة ينهار، مشددا على أن المطلوب هو توفير الإمدادات الطبية والوقود.

وأضاف: "المساعدات التي تصل إلى قطاع غزة لا تكفي، ونواصل الدعوة إلى إيصال المساعدات دون قيود".

وشدد مدير منظمة الصحة العالمية على أن هذه الأزمة في قطاع غزة "تؤكد ضرورة إصلاح مجلس الأمن"، لافتا إلى استخدام الفيتو من جانب أمريكا وروسيا لاحباط مشروعات قرارات لوقف القتال.

يأتي هذا في الوقت الذي صرح فيه المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، بأن إسرائيل قصفت ساحات مستشفى الشفاء ومحيطه.

وقال المدير العام للهلال الأحمر الفلسطيني، مروان الجيلاني، في وقت سابق الجمعة، إن مستشفيات قطاع غزة تشهد انتشارا للأمراض، محذرا من أن آلاف الأشخاص يواجهون خطر الموت.

وأضاف الجيلاني أمام مجلس الأمن الدولي أن هناك أربعة مستشفيات في غزة تعرضت للقصف خلال الساعات الماضية.

وشدد مدير الهلال الأحمر على أن الأطفال في شمال غزة سيموتون إذا لم تصل المساعدات، مطالبا بوقف فوري لإطلاق النار وتوفير المساعدات دون قيود.