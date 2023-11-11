شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تطالب بوقف المذبحة والتحقيق في الفظائع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عواصم - ”الخليج 365”، وكالات

دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك خلال مؤتمر صحفي عقده في عمّان، أمس الجمعة، إلى «التحقيق في استخدام إسرائيل أسلحة شديدة التأثير في قطاع غزة، مشيراً إلى أن الفظائع ضد المدنيين في غزة تستوجب المحاسبة»، مشدداً على ضرورة فتح ممر آمن لإيصال المساعدات، فيما دعا المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني إلى وقف «المذبحة» في قطاع غزة، قائلاً: «إنها فرصتنا الأخيرة لإنقاذ ما تبقى من إنسانيتنا»، في وقت أعلن عن إجلاء عدد من الأطفال المصابين بالسرطان من غزة للعلاج في الخارج.

وأضاف تورك «يجب على إسرائيل الالتزام بعدم استهداف المدنيين»، مشدداً على أنه لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة الآن. وأكد تورك الذي بدأ الثلاثاء الماضي زيارة إلى الشرق الأوسط انطلاقاً من القاهرة أن القانون الإنساني الدولي «واضح ويُطبّق في جميع الظروف والأوقات»، مشيراً إلى أن الطلب من المدنيين إخلاء مناطقهم ومنازلهم يثير أسئلة كثيرة ويتوجب حمايتهم بموجب القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان. وطالب بإجراء تحقيق في استخدام إسرائيل «لأسلحة متفجرة شديدة التأثير» تنتهك القانون الدولي وتتسبب في دمار عشوائي في قطاع غزة المحاصر.

من جهة أخرى، قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في مقالة صحفية، وزعتها «الأونروا» كبيان، «إن الأطفال الذين قُتِلوا في غزة لم يكونوا إرهابيين أو حيوانات بشرية أو أشخاصاً يجب محوهم». وأكد فيليب لازاريني «مثلهم مثل جميع الأطفال، كانوا مفعمين بالحياة. كانت لديهم أحلام وتطلعات. وعلى هذه المذبحة أن تتوقف. إنها فرصتنا الأخيرة لإنقاذ ما تبقى من إنسانيتنا». وقال لازاريني «تم تأكيد مقتل أكثر من 100 زميل في الأونروا خلال شهر. آباء ومعلمون وممرضات وأطباء وموظفو دعم»‭.

في غضون ذلك، اكتمل إجلاء نحو 12 طفلًا مصابًا بالسرطان أو باضطرابات الدم الأخرى، مع مرافقيهم، من قطاع غزة إلى مصر والأردن لمواصلة علاجهم. ومن المتوقع إجلاء المزيد منهم في إطار هذه المبادرة. ولتيسير هذه العملية، نسقت منظمة الصحة العالمية ومستشفى سانت جود لبحوث طب الأطفال مع مسؤولين من مصر وإسرائيل والأردن والأراضي الفلسطينية المحتلة والولايات المتحدة الأمريكية.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الجمعة، إن بلاده نفذت الاستعدادات الضرورية لاستقبال مصابين فلسطينيين ومن يعانون أمراضاً مزمنة من قطاع غزة في مستشفياتها لتلقي العلاج. وأضاف للصحفيين بعد زيارة لأوزبكستان أن تركيا ستبذل جهودا لزيادة الضغط على إسرائيل لضمان إجلاء المصابين الفلسطينيين من قطاع غزة. (وكالات)