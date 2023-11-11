شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تخفض حصيلة قتلى هجوم «حماس» إلى 1200 شخص والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القدس - أ ف ب

خفضت إسرائيل الجمعة، حصيلة القتلى جراء الهجوم الذي شنته حماس في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر من 1400 الى 1200، مشيرة إلى أن ذلك مرده لاحتساب جثث لمقاتلي الحركة من ضمن الحصيلة الأولية للقتلى على أراضيها.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية ليور هايات، إن السلطات قامت بـ«تحديث» الحصيلة نظراً لأن «الكثير من الجثث التي لم يتم التعرف إليها» سابقاً تعود إلى عناصر «شاركوا في هجوم حماس وليست لضحايا إسرائيليين».