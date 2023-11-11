الصحة الفلسطينية: أمامنا ساعات معدودة قبل توقف مجمع الشفاء الطبي نتيجة نقص الوقود

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال الناطق باسم الصحة في قطاع، إن مستشفى الشفاء تعرض لاستهداف كثيف من قوات الاحتلال خلال الساعات الماضية.

وأضاف الناطق باسم وزارة الصحة، أمامنا ساعات معدودة قبل توقف مجمع الشفاء الطبي نتيجة نقص الوقود ما يعرض حياة المئات للخطر.

كان المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أعلن شن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف على مستشفى الشفاء ومحيطه، موضحا أن القصف المستمر لمستشفى الشفاء يعرض حياة نحو 30 ألف نازح ومئات المرضى والطواقم الطبية للخطر.

وأضاف المتحدث، أن جيش الاحتلال يتعمد قصف المستشفيات في غزة خصوصا مجمع الشفاء الطبي، موضحا أن الاحتلال يركز بقصف محيط مجمع الشفاء الطبي ومستشفيات أخرى.

وبحسب صحيفة "رويترز" الأمريكية، اليوم الجمعة، نفى جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفي مسؤوليته عن استهداف مستشفى الشفاء بغزة، ويزعم أن الهجوم كان ناجما عن قذيفة أطلقتها الفصائل الفلسطينية.

كانت وكالة أنباء "شمس نيوز" الفلسطينية، قالت مساء اليوم الجمعة، إن قصفًا إسرائيليًا مباشرًا استهدف غرفة العناية المركزة في مستشفى الشفاء.