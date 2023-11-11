لدعم غزة.. إقبال على الحملة القومية للتبرع بالدم في جنوب سيناء – صور

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد:

شهدت فعاليات الحملة القومية للتبرع بالدم، التي أطلقتها مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء الجمعة، بمركز شباب الساحل بمدينة طور سيناء، وجود إقبال من قبل شباب المدينة للتبرع بالدماء بهدف المساهمة في علاج الجرحى والمصابين جراء العدوان الإسرائيلي على مواطني غزة.

وأكد الشباب أنهم مستعدون لمساندة أهالي غزة بكافة السبل، وأن التبرع بالدماء أقل ما يمكن أن يقدموه لأشقائهم في غزة.

وأطلقت وزارة الشباب والرياضة هذه الحملة اليوم داخل المراكز الشبابية بمختلف محافظات الجمهورية، تحت شعار "فعاليات الحملة القومية للتبرع بالدم تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بدعم شعب فلسطين جراء أحداث العنف الجارية في قطاع غزة.

حرص أحمد عبد العزيز، وكيل مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، على متابعة فعاليات الحملة، للتأكد من توفير كافة الإمكانيات والدعم الكامل للقائمين على الحملة.

وأوضح وكيل المديرية، أن الحملة تجري تحت إشراف طبي على أعلى مستوى، ويجري اتخاذ كافة وسائل الأمن والسلامة الخاصة بعدم انتقال أي عدوى، لافتًا إلى أن الحملة تنفذها وزارة الشباب والرياضة في كافة محافظات الجمهورية، بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة، ومجلس القبائل والعائلات المصري، وبنك الدم.

وأثنى وكيل المديرية على الإقبال الشديد من قبل الشباب على الحملة، في مشهد يظهر مدى وعي الشباب بالقضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الحملة ستنطلق غدًا السبت، بمركز شباب أبوزنيمة بداية من الساعة 5 مساءً.