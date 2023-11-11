أزمة ثقة.. موديز تخفض نظرتها الائتمانية لأمريكا إلى سلبية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد زكي:

خفضت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، نظرتها المستقبلية لـ"الولايات المتحدة الأمريكية من مستقرة إلى سلبية، بينما أكدت تصنيفات المصدر طويل الأجل والتصنيفات غير المضمونة عند النقطة "Aaa".

وفي وقت سابق أعلنت وكالة "موديز"، عن خفض تصنيفات ائتمان عدد من البنوك الأمريكية، بعد أيام من تخفيض وكالة "فيتش" تصنيف الولايات المتحدة الائتماني.

وحول قرارها بتخفيض النظرة الائتمانية للولايات المتحدة، أوضحت مذكرة صادرة عن وكالة موديز، أن التخفيض شمل تصنيفات 10 بنوك بدرجة واحدة، ووضع 6 بنوك عملاقة قيد المراجعة واحتمال خفض التصنيف.

وحسب المذكرة، شملت قائمة البنوك التي تظل تحت مراجعة وكالة موديز بنوك: "نيويورك ميلون، وكورب الأمريكي، وستيت ستريت، وتروست فاينانشيال".

وحول حيثيات القرار الائتماني للوكالة، أوضحت المذكرة أنه رغم إجراءات طارئة اتخذتها السلطات لتعزيز الثقة، إلا أن انهيار بنكي "سيجنيتشر، وسيليكون فالي" في وقت سابق من العام الحالي، أثار أزمة ثقة في القطاع المصرفي الأمريكي، تسبب حركة الودائع في مجموعة من البنوك الإقليمية.