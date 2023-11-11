موديز تعدل نظرتها السلبية لأمريكا من مستقرة إلى سلبية



محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

عدلت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، النظرة المستقبلية لأمريكا إلى سلبية من مستقرة، وأكدت تصنيفها عند Aaa.

وقالت الوكالة في بيان عبر موقعها الرسمي، إن المحرك الرئيسي لتغير التوقعات إلى السلبية هو تقييم يشير إلى ارتفاع المخاطر السلبية على القوة المالية للولايات المتحدة، "وربما لم يعد من الممكن تعويضها بالكامل من خلال القوة الائتمانية الفريدة التي تتمتع بها الدولة".

وتتوقع وكالة موديز أن يظل العجز المالي في الولايات المتحدة ضخما للغاية، وذلك في إطار أسعار الفائدة المرتفعة - وهي السياسة التي يتنبناها الفيدرالي الامريكي منذ مارس 2022 لمواجهة التضخم المرتفع - وهو ما من شأنه أن يضعف القدرة على تحمل الديون بشكل كبير.

أما تأكيد التصنيف Aaa فيعكس وجهة نظر وكالة موديز بأن نقاط القوة الائتمانية الهائلة التي تتمتع بها الولايات المتحدة تستمر في الحفاظ على الوضع الائتماني السيادي.