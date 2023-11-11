شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الحرية يعلن تنظيم سلسلة فعاليات جماهيرية لدعم ترشح الرئيس السيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النائب أحمد إدريس، أمين تنظيم حزب الحرية المصري، أن الحزب بصدد تنظيم عدد من الفعاليات والأنشطة المكثفة خلال الفترة المقبلة لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك ضمن حملة الحزب "مسيرة ومسار لدعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي"، موجها رسالة شكر للرئيس السيسي الذي وضع مكانة مصر فى مصاف الدول، وريادة المنطقة العربية.

وأشار خلال المؤتمر الجماهيري لحزب الحرية المصري بمحافظة الجيزة لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إلى أن مصر شهدت إنجازات في ملفات عدة بمجال الشباب والمرأة وذوي الإعاقة وتدشين البنية التحتية لمصر، وبناء الجمهورية الجديدة، ولذلك نوجه دعمنا ونحث الناخبين على المشاركة السياسية والنزول لصندوق الاقتراع واختيار الرئيس السيسي لاستكمال مسيرة البناء والتنمية.

ومن جانبها، أكدت جيهان البيومي، أمينة المرأة بالحزب، أن المرأة المصرية لها طابع خاص في حماية وحفظ البلاد، فهي من تنشأ جيل يحمي ويحافظ على تراب الوطن، فهي أم الشهيد والمعلم والجندي والمهندس والدكتور، كما أن المرأة المصرية حظيت باهتمام بالغ في ظل دعم القيادة السياسية لها.

وأضافت خلال كلمتها في المؤتمر الجماهيري لحزب الحرية المصري بمحافظة الجيزة لدعم ترشح عبد الفتاح السيسى، أن مصر في الفترة الحالية تحتاج لقائد شجاع يحمي ويحافظ على تراب الوطن، ومن هنا ندعم ونفوض الرئيس السيسي لانتخابات رئاسية جديدة، مشددة أن المرأة المصرية عليها دور كبير في الفترة المقبلة للتوعية وحث الأبناء والأسرة على المشاركة السياسية.