مدير منظمة الصحة العالمية: النظام الصحي في غزة بات "منهكا تماما"

حذّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، أمام مجلس الأمن الدولي، من أن النظام الصحي في قطاع غزة بات "منهكًا تمامًا"، قائلا إنّ نصف المستشفيات البالغ عددها 36 في القطاع أصبح خارج الخدمة.

وذكر أنّه "يستحيل وصف الوضع على أرض الواقع: أروقة مستشفيات مكتظة بجرحى ومرضى وأشخاص يحتضرون، مشارح مكتظة، عمليات جراحية دون تخدير، عشرات الآلاف من اللاجئين"، مشيرًا إلى وقوع "أكثر من 250 هجومًا" على المؤسسات الصحية في غزة والضفة الغربية في وقت تستمر فيه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول.

ورأى أنّ "أفضل طريقة لدعم هؤلاء العاملين في القطاع الصحي والأشخاص الذين يعتنون بهم هي منحهم الوسائل التي يحتاجون إليها للرعاية الصحية من أدوية ومعدات طبية ووقود لمولدات المستشفيات"، داعيا إلى زيادة المساعدات الإنسانية التي تصل عبر معبر رفح ومكرّرا دعوات مسؤولي الأمم المتحدة إلى "وقف لإطلاق النار".

وأشار غيبرييسوس إلى "أنني أتفهم ما يمر به أطفال غزة لأنني مررت بالامر نفسه عندما كنت طفلا"، واصفًا "صوت الطلقات النارية والقذائف التي تصفر في الهواء ورائحة الدخان بعد إطلاقها والخوف والمعاناة".