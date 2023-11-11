شهد المستشفى الإندونيسي في قطاع غزة قصفًا إسرائيليًا عنيفًا، وذلك بعد أن استهدف الجيش الإسرائيلي بالقصف بوابة مستشفى الشفاء.
ويتزامن ذلك مع اشتباكات عنيفة بين الفصائل الفلسطينية والقوات الإسرائيلي في مدينة غزة، وسط غارات إسرائيلية وقصف مدفعي كثيف.
وتستمر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزّة منذ 7 تشرين الأول، حيث شملت مؤخرًا إضافة إلى القصف والحصار عمليات بريّة، واجهتها الفصائل الفلسطينية في مختلف المحاور.
كانت هذه تفاصيل خبر قصف إسرائيلي عنيف استهدف محيط المستشفى الإندونيسي وبوابة مستشفى الشفاء تزامنًا مع اشتباكات في مدينة غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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