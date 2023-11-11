مندوب روسيا لدى مجلس الأمن: نشعر بالغضب الشديد من القصف الإسرائيلي لأهداف مدنية في غزة

أعرب المندوب الروسي الدائم لدى مجلس الأمن الدولي فاسيلي نيبينزيا، عن الشعور بالغضب الشديد من إقدام الجيش الإسرائيلي على قصف أهداف مدنية في قطاع غزة، مشددًا على أنّ هذا يخالف القانون الدولي.

وشدد نيبينزيا على أن "وقف إطلاق النار الشامل فقط، وليس التوقف قصير الأمد، هو الذي سيسمح بتجنب وقوع ضحايا في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".

هذا، وشهد المستشفى الإندونيسي في قطاع غزة قصفًا إسرائيليًا عنيفًا، بعد أن استهدف الجيش الإسرائيلي بالقصف بوابة مستشفى الشفاء ومحيطه.

وتزامن ذلك مع اشتباكات عنيفة بين الفصائل الفلسطينية والقوات الإسرائيلي في مدينة غزة، وسط غارات إسرائيلية وقصف مدفعي كثيف.

وتستمر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزّة منذ 7 تشرين الأول، حيث شملت مؤخرًا إضافة إلى القصف والحصار عمليات بريّة، واجهتها الفصائل الفلسطينية في مختلف المحاور.