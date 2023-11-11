خارجية السعودية أعلنت عن عقد قمة عربية إسلامية مشتركة استثنائية في الرياض السبت عوضًا عن قمتين منفصلتين

أعلنت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، عن عقد قمة عربية إسلامية مشتركة استثنائية في الرياض يوم السبت، عوضًا عن عقد قمتين منفصلتين.
وأوضحت أنّه "ستجابةً للظروف الاستثنائية التي تشهدها غزة وبعد تشاور السعودية مع جامعة الدولة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي؛ فقد تقرّر عقد (قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية) بشكلٍ استثنائي في الرياض اليوم السبت، عوضًا عن "القمة العربية غير العادية" و"القمة الإسلامية الاستثنائية" اللتان كانتا من المُقرر أن تُعقدا في التاريخ نفسه".
ولفتت وزارة الخارجية إلى أنّ "هذا القرار يأتي استشعارًا من قادة جميع الدول لأهمية توحيد الجهود والخروج بموقف جماعي موّحد يُعبّر عن الإرادة العربية الإسلامية المُشتركة بشأن ما تشهده غزة والأراضي الفلسطينية من تطورات خطيرة وغير مسبوقة تستوجب وحدة الصف العربي والإسلامي في مواجهتها واحتواء تداعياتها".
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