الصحة في غزة: توقف كافة العمليات الجراحية في المستشفى الإندونيسي شمالي قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة في غزة، عن توقف كافة العمليات الجراحية في المستشفى الإندونيسي شمالي قطاع غزة. ويأتي ذلك بعد ساعات من انقطاع التيار الكهرباء بشكل كامل قبل ساعات بسبب نفاد الوقود. وتواصل القوات الإسرائيلية قصفها العنيف على القطاع، حيث شهدت الساعات الماضية إلى جانب العمليات البريّة والاشتباكات مع الفصائل الفلسطينية قصفًا استهدف عدّة مسشفيات من بينها المستشفى الإندونيسي ومستشفى الشفاء.

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