لتكون قمة واحدة استثنائية.. السعودية تقرر دمج القمتين العربية والإسلامية بشأن غزة

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت المملكة العربية السعودية عن عقد "قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية" بشكلٍ استثنائي في الرياض، اليوم السبت، استجابةً للظروف الاستثنائية التي يشهدها قطاع غزة.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان لها، إن هذه القمة جاءت عوضاً عن القمتين "العربية غير العادية" و"الإسلامية الاستثنائية" اللتان كانتا من المُقرر أن تُعقدا في التاريخ نفسه، وبعد التشاور مع جامعة الدولة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

وأشارت الخارجية السعودية إلى أن ذلك يأتي استشعاراً من قادة جميع الدول لأهمية توحيد الجهود، والخروج بموقف جماعي موّحد يُعبّر عن الإرادة العربية الإسلامية المُشتركة بشأن ما تشهده غزة والأراضي الفلسطينية من تطورات خطيرة وغير مسبوقة تستوجب وحدة الصف العربي والإسلامي في مواجهتها واحتواء تداعياتها.

ومن المقرر أن تبحث القمة الاستثنائية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والسعي لإصدار قرار يهدف لوقف فوري للعمليات العسكرية، وتوفير الحماية المدنية، وإطلاق سراح الأسرى، ووقف التهجير القسري للشعب الفلسطيني امتثالاً للأعراف والقوانين الدولية، والمبادئ الإنسانية المشتركة.