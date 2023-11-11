العدوان على غزة.. أكثر من 11 ألف شهيد واستهداف إسرائيلي مكثف للمستشفيات

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 11078 شهيداً من بينهم 4506 أطفال و3027 امرأة و678 مسناً، فيما بلغ عدد المصابين 27490، في وقت واصل الاحتلال ارتكاب المزيد من المجازر.



وبحسب بيان لوزارة الصحة، فإنّ الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 12 مجزرة كبيرة خلال الساعات الماضية راح ضحيتها 260 شهيداً، مشيراً إلى تلقي الوزارة 2700 بلاغ عن مفقودين منهم 1500 طفل ما زالوا تحت الأنقاض.



وقالت الوزارة في بيان إنّ الانتهاكات الإسرائيلية بحق المنظومة الصحية أدت إلى استشهاد 198 كادراً صحياً وتدمير 53 سيارة إسعاف، مؤكدة استهداف الاحتلال 135 مؤسسة صحية وإخراجه 21 مستشفى و47 مركزاً صحياً للرعاية الأولية عن العمل.



في السياق، أعلن مدير مستشفى الشفاء في قطاع غزة، محمد أبو سلمية، عن انتشال جثث حوالي 50 شهيدا من داخل مدرسة البراق بعد قصف صاروخي ومدفعي إسرائيلي، استهدفها صباح اليوم الجمعة.



واستهدفت قوات الاحتلال منذ بداية العدوان على القطاع مدارس تأوي نازحين، منها مدرسة أسامة بن زيد ومدرسة الفاخورة، مما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات.



إلى ذلك قالت وسائل إعلام فلسطينية، إن قصفًا إسرائيليًا استهدف قافلة مجموعة من النازحين على شارع صلاح الدين في قطاع غرة، ما أدى إلى وقوع عدد من الشهداء والجرحى.



بدوره، أكد الهلال الأحمر الفلسطيني، وقوع شهيد و20 إصابة اثنتين منهم بحالة حرجة جراء استهداف قناصة الاحتلال لمستشفى القدس في غزة وإطلاق النار بشكل مباشر على المتواجدين في المبنى.



وقالت وزارة الصحة في غزة، إن قوات الاحتلال اعتقلت اثنين من المسعفين في طريق عودتهما من جنوب القطاع إلى شماله.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي، إنه لن يسمح لسكان شمال قطاع غزة بالعودة إليه قبل الانتهاء من إرساء نظام جديد وتحقيق الاستقرار الأمني.



وقال المكتب الاعلامي الحكومي في غزة إن القصف الإسرائيلي الذي استهدف مجمع الشفاء الطبي أسفر عن استشهاد 13 مواطناً وإصابة العشرات بجراح.

كمية المتفجرات

قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن جيش الاحتلال ألقى نحو 32 ألف طن من المتفجرات وأكثر من 13 ألف قنبلة على قطاع غزة حتى الآن.



وأضاف أن إلقاء المتفجرات كان بواقع 87 طن لكل كيلومتر مربع في القطاع المحاصر الذي تبلغ مساحته 365 كيلومترا مربعا، ويبلغ عدد سكانه نحو 2.2 مليون.



وتابع المكتب الإعلامي أن القصف الإسرائيلي أسفر عن هدم 40 ألف وحدة سكنية هدمت كليا، مؤكدا أن أكثر من 50% من الوحدات السكنية تضررت جراء القصف غير المسبوق على مختلف مناطق القطاع.



وأشار المصدر نفسه إلى أن القيمة الأولية للأضرار في المباني والأبراج السكنية تبلغ مليارات الدولارات، بينما تبلغ قيمة أضرار البنية التحية مليار دولار.

خروج 18 مستشفى عن الخدمة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الجمعة، خروج 18 مستشفى في قطاع غزة عن الخدمة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.



جاء ذلك بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن بيان صادر عن وزير الصحة الفلسطينية مي الكيلة، من رام الله.



وقال الكيلة، في البيان، إن "إسرائيل تدير ظهرها للمجتمع الدولي وتمعن بجرائمها بحق المستشفيات والمراكز الصحية ومراكز الإيواء في قطاع غزة".



وأضافت: "إسرائيل تنفذ جريمة مركَّبة بحق المستشفيات والطواقم الطبية، بدأتها بمنع إدخال الوقود والمستهلكات الطبية إليها، واليوم تختمها باستهداف المستشفيات بالنار والقصف بشكل مباشر".



وتابعت: "استهدفت إسرائيل فجراً عدداً من المستشفيات في قطاع غزة، في الوقت الذي حذرنا فيها من كارثة كبرى جراء هذه الجرائم".



وأكدت الوزيرة "خروج 18 مستشفى عن الخدمة منذ بدء العدوان على قطاع غزة في 7 تشرين أول/ أكتوبر، الماضي".



قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة إنّ الوزارة استنفدت كافة المحاولات لتمديد عمل الخدمات الصحية، محذراً من أنه لم يتبق سوى ساعات معدودة لخروج مستشفيات غزة وشمال غزة من الخدمة.



وناشد القدرة في بيان الأمتين "العربية والإسلامية وأحرار العالم العمل الفوري لدخول الإمدادات الطبية والوقود إلى المستشفيات قبل حدوث الكارثة الكبرى".

المصدر: وكالات