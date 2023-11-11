صحيفة أميركية: انعدام الثقة والارتباك تعيق المحادثات لإطلاق المحتجزين الإسرائيليين في غزة

في الأيام التي تلت اقتحام مقاتلي حماس لإسرائيل، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 1400 شخص واختطاف عشرات آخرين، أمضى المسؤولون المصريون ساعات على الهاتف مع قادة الجماعة الإسلامية للضغط على سؤال يبدو بسيطا: كم عدد الرهائن الإسرائيليين الذين احتجزوهم؟



ووفق صحيفة، "وول ستريت جورنال" الأمريكية، فإن" حماس لم يكن لديها جواب فيما واصل المصريون الضغط".



إن معرفة الرقم، فضلاً عن هويات الأشخاص الذين اختطفوا، سيكون أمراً حيوياً لبدء أي مفاوضات لإطلاق سراح الرهائن - وهي خطوة اعتبرتها مصر ضرورية لنزع فتيل التوترات وتجنب التوسيع المحتمل للصراع.



قال قادة حماس إنهم لا يستطيعون إعطاء رقم معين ولا يعرفون مكان وجود جميع الرهائن لأن مقاتليهم لم يكونوا الوحيدين الذين احتجزوا إسرائيليين، وقالت حماس إن مقاتليها أسروا جنودا فقط وأن الجماعات المسلحة الأخرى بما في ذلك حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية أخذت أسرى أيضا.



بالإضافة إلى ذلك، قال مسؤولو حماس إن الفلسطينيين غير المرتبطين بالمسلحين قد أسروا إسرائيليين - ربما يصل عددهم إلى 30 - وكانوا يحتجزونهم، على أمل استخدام الرهائن كوسيلة ضغط لإطلاق سراح أقاربهم من السجون الإسرائيلية.



ساعد الارتباك بشأن أعداد الرهائن ومواقعهم في تمهيد الطريق لأسابيع من الجهود غير الحاسمة والمتقطعة لتأمين إطلاق سراحهم، وقد استمرت المحادثات التي جرت من وراء الكواليس، وكان آخرها بمشاركة مدير وكالة الاستخبارات المركزية ويليام بيرنز، خلال الحرب التي شنتها إسرائيل ضد حماس.



والتقى بيرنز يوم الخميس برئيس الوزراء القطري ورئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد لبحث اتفاق محتمل لهدنة إنسانية لمدة يومين أو ثلاثة أيام وكمية محدودة من الوقود مقابل إطلاق سراح حوالي 12 رهينة في غزة، من بينهم ستة أمريكيين وفقًا لمسؤولين مصريين وأمريكيين مطلعين على الاجتماع.



وتقول إسرائيل إن استعادة أكثر من 200 شخص تقول إنهم اختطفوا هو أحد الأهداف الأساسية لحملتها ضد حماس وأي مفاوضات، وإلى أن يتم إطلاق سراح الرهائن، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي رفض في السابق مقترحات مختلفة لوقف إطلاق النار، إن إسرائيل لن توقف العمليات العسكرية في غزة.



وقد طالبت حماس بوقف طويل للقتال كشرط مسبق لإجراء مناقشات جادة بشأن الرهائن.



منذ البداية، تعقدت المحادثات بسبب العداء بين إسرائيل وحماس، فضلاً عن التنافس بين الدول العربية، بما في ذلك مصر وقطر، التي كانت تسعى للتوسط، وشعور هذه الدول بالإحباط من واشنطن، التي كانت تدعم إسرائيل علناً.



وفي الوقت نفسه، تشكك الولايات المتحدة في نوايا حماس حيث قالت مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، باربرا ليف، أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوم الخميس، إن هناك "سؤالًا حقيقيًا" عما إذا كان زعيم الجماعة "جادًا بأي درجة بشأن إطلاق سراح هؤلاء الرهائن".



وقال مسؤولون غربيون آخرون إن حماس ربما تشارك معلومات غير متسقة، وقال مسؤول أوروبي إن قطر ومصر قدمتا مرارا وتكرارا أعدادا متضاربة من الرهائن وشروط التفاوض التي قالوا إنها جاءت من حماس.



وهناك عقبة أخرى تتمثل في التواصل المحدود والمتداخل بين الحكومات العربية وحماس. ولعدة منهم صلات بالجناح السياسي للجماعة المتشددة. لكن جناحها العسكري - الذي يتمتع بأكبر قدر من السيطرة على ساحة المعركة في غزة والرهائن - يحد من اتصالاته، ويتحدث بشكل رئيسي مع مصر.



وقال مسؤول مصري رفيع المستوى: "هذه هي عملية التفاوض على الرهائن الأكثر تعقيداً التي يمكن أن تتخيلها"، لأن المحادثات تشمل أيضاً مطالبات بالمساعدات الإنسانية والحرب المستمرة، وليس فقط تبادل الأسرى، مضيفا "تعتقد أننا اقتربنا من التوصل إلى اتفاق، وفي اليوم التالي نعود إلى البداية".



بدأت إسرائيل غاراتها الجوية التي قالت إنها تستهدف حماس في غزة بعد وقت قصير من هجوم الحركة، وبدأت الولايات المتحدة جهودًا دبلوماسية حيث جاءت واشنطن إلى قطر، الإمارة الخليجية التي أصبحت لاعباً مهماً في المفاوضات الدولية بشأن الصراعات، بما في ذلك الحرب في أفغانستان، وحالات الرهائن.



وقال أشخاص مطلعون على الوضع إن مصر، الدولة الوحيدة غير إسرائيل التي تشترك في الحدود مع غزة، لم تشارك في البداية في تلك المحادثات، وسعياً وراء القيام بدور، تواصل المسؤولون المصريون مع نظرائهم الأميركيين والجناحين السياسي والعسكري لحركة حماس للدفع بدور القاهرة كوسيط.



وحث بعض المسؤولين المصريين المسؤولين السياسيين في حماس على استبعاد قطر من العملية، وفقا لمسؤولين مصريين كبار، لكن حماس رفضت، على حد قولهم.



ورفضت إسرائيل مبادرات قطر ومصر لمناقشة المفاوضات بشأن الرهائن أو وقف العمليات العسكرية لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، وفقا لمسؤولين شاركوا في المحادثات وقال هؤلاء المسؤولون إن تدمير حماس كان الهدف الوحيد لإسرائيل، ولم يرد المسؤولون الإسرائيليون على الفور على طلب للتعليق على موقفهم.



وقال مسؤولون من حماس إن الحركة أبلغت دبلوماسيين من قطر ومصر وتركيا أنهم غير مهتمين بالتحدث.



وبحلول منتصف أكتوبر/تشرين الأول، كان الضغط من الولايات المتحدة وعائلات الإسرائيليين المفقودين يتزايد، وانضم المسؤولون الإسرائيليون - الذين ما زالوا غير متأكدين من هوية مواطنيهم المحتجزين ومن مات أو فقد - إلى المناقشات التي تجري افتراضيًا في مصر وقطر وبدأوا بمطالبة نظرائهم بإجبار حماس على تقديم قائمة بأسماء الرهائن، وقال مسؤولو حماس مرة أخرى إنهم غير قادرين على تقديم القائمة.



وعلى الرغم من الجمود بشأن أسماء الرهائن، فقد انبثقت معايير الصفقة - التي كانت في البداية تتعلق فقط بالقواعد الأساسية للمفاوضات - من المحادثات بين المسؤولين، وكان الكثير منهم من مسؤولي المخابرات.



واتفق المسؤولون على أن المحادثات التي تضم إسرائيل ومصر وقطر وحماس والولايات المتحدة ستقسم إلى مراحل ذات أهداف محددة.



كانت المرحلة الأولى هي السماح بدخول المساعدات إلى غزة مقابل إطلاق سراح بعض الرهائن المدنيين والسماح للمواطنين الأجانب العالقين داخل غزة بالمغادرة.



واختلفت حماس وإسرائيل ومصر على الفور بشأن التفاصيل، لا سيما من سيراقب الأشخاص والبضائع التي تدخل غزة وتخرج منها، وقاومت إسرائيل طلب حماس إدراج الوقود ضمن المساعدات الإنسانية قائلة إن الحركة قد تستخدمه لأغراض عسكرية.



ومع بدء نفاد الغذاء والماء في غزة في منتصف أكتوبر/تشرين الأول، توصلت مصر وحماس إلى اتفاق لفتح المعبر الذي تسيطر عليه بشكل مشترك في مدينة رفح، وتوقفت المحادثات بعد انفجار وقع يوم 17 أكتوبر تشرين الأول في مستشفى بغزة ألقت حماس مسؤوليته على غارة جوية إسرائيلية وقالت إسرائيل إنه نجم عن فشل إطلاق صاروخ من جانب نشطاء فلسطينيين.



وسرعان ما استؤنفت المحادثات، وفي 21 أكتوبر/تشرين الأول، وبدأ عدد صغير من الشاحنات التي تحمل المواد الغذائية والإمدادات الإنسانية في دخول غزة وبدأ الأجانب وبعض الفلسطينيين المصابين بالمغادرة بعد فترة وجيزة.



لقد قدمت مفاوضات الرهائن مراراً وتكراراً أملاً عابراً، وفي 20 أكتوبر/تشرين الأول، أطلقت حماس سراح امرأتين أمريكيتين، في صفقة ساعدت قطر في التوسط فيها، وبعد ثلاثة أيام، أطلقت حماس سراح سيدتين إسرائيليتين مسنتين، بناء على ما قالت إنها أسباب إنسانية.



لكن المحادثات بشأن إطلاق سراح المزيد من الرهائن تعثرت بسبب مطالبة حماس بأن تسمح إسرائيل بتوصيل الوقود إلى غزة، وفقا لمسؤولين مطلعين على المحادثات.



وتقول إسرائيل إن حماس تمتلك احتياطيا كبيرا من الوقود لكنها تحتفظ به لتلبية احتياجاتها العسكرية ولم يتناول مسؤولو حماس ادعاءات إسرائيل ويقولون إنهم لن يسرقوا أو يحصلوا على الوقود الذي يدخل غزة.



وقال مسؤول مصري آخر مطلع على المحادثات إن هدف إسرائيل المعلن علناً المتمثل في القضاء على حماس جعل من المستحيل تقريباً على حماس أن تثق في أي تنازلات تحصل عليها القاهرة من الولايات المتحدة أو إسرائيل.



وقال المسؤول: "هناك لحظات تدرك فيها أن القطار قد غادر المحطة بالفعل، في المسار الخطأ، وأن الوقت قد نفد بالفعل بالنسبة للمفاوضين".



ومع وصول المحادثات إلى طريق مسدود وعدم إحراز تقدم في إطلاق سراح الرهائن، حذر المسؤولون القطريون حماس عندما أطلقت سراح النساء الأربع من أن الإمارة ستتوقف عن إرسال المساعدات إلى غزة، التي تحكمها حماس، إذا تعرض السجناء للأذى، وفقًا لمسؤولين أمريكيين.



في هذه الاثناء، شعرت إسرائيل بالإحباط الشديد بسبب عدم إحراز تقدم حتى في إنتاج قائمة بأسماء الرهائن، لدرجة أنها أرسلت في أواخر الشهر الماضي مدير الموساد ديفيد بارنيا إلى قطر لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين.



وضغط برنيع على القطريين لمعرفة العدد الدقيق للرهائن، حتى تتمكن إسرائيل على الأقل من إعطاء العائلات بعض المعلومات، ولم يحقق المسؤولون القطريون نجاحا أكبر من نجاح المسؤولين المصريين في الحصول على معلومات من حماس.



وتلاشت أي آمال في أن تكون رحلة برنيع غير العادية إلى الدوحة قد فتحت قنوات اتصال جديدة عندما شنت إسرائيل توغلًا بريًا في غزة أواخر الشهر الماضي، وفقًا لمسؤول أمريكي وشخص آخر مطلع على المحادثات.



وقال أحد الأشخاص المطلعين على المفاوضات: "لقد جاء لإعادة إطلاق الصفقة التي توقفت" وقال ذلك الشخص عن الهجوم الإسرائيلي على غزة: “بعد دخولهم (الإسرائيليين) إلى غزة، انهارت الصفقة”.

المصدر: وول ستريت جورنال