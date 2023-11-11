شكرا لقرائتكم خبر عن تيسير مطر: سياسات الحركة المدنية تكشف عن ازدواجية المعايير والتهميش للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتبر النائب تيسير مطر، الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية وعضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب إرادة جيل، أن أحزاب الحركة المدنية اعتادت التشدق بشعارات لا تمت لواقعها بصلة، والتي يغيب عنها أي وجه للديمقراطية أو الاستماع للصفوف الثانية داخلها، خاصة مع اتخاذ أي قرارات أو مواقف لها، مشددا أن تلك الكيانات عليها ضخ دماء جديدة في مناصبها القيادية وإفساح الطريق أمام الشباب، حتى يسهم ذلك في تطوير بنيانها وسياساتها.

وأوضح في تصريح لـ"الخليج 365" أن تلك التيارات السياسية يغيب عنها شعاراتها التي دائما ما تنادي بها، لأنها تستهدف المعارضة من أجل المعارضة فقط، بل هي دائما تتخذ القرارات بشكل منفرد وتدير كياناتها داخليا بشكل ديكتاتورى دون النظر لأراء اعضائها أو الاستماع إليها "، مؤكدا أن مشاهد مؤتمراتها واجتماعاتها تعكس تهميش حقيقي لعناصرها الشبابية.

وأشار "مطر" إلى أن ذلك يكشف عن ازدواجية معاييرها وتضاربها مع شعارات الحرية والديمقراطيه التى دائما ما تتشدق بها، لافتا إلى أنها لا تحرص على الدفع بشبابها وتدريبهم للمشاركة في الفعاليات التي تنظمها بل تكتفي بوجوه نمطية وتقليدية اعتادنا عليها لسنوات كثيرة تتصدر المشهد والحديث عنها.