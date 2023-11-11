شكرا لقرائتكم خبر عن تيسير مطر: سياسات الحركة المدنية تكشف عن ازدواجية المعايير والتهميش للشباب والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح في تصريح لـ"الخليج 365" أن تلك التيارات السياسية يغيب عنها شعاراتها التي دائما ما تنادي بها، لأنها تستهدف المعارضة من أجل المعارضة فقط، بل هي دائما تتخذ القرارات بشكل منفرد وتدير كياناتها داخليا بشكل ديكتاتورى دون النظر لأراء اعضائها أو الاستماع إليها "، مؤكدا أن مشاهد مؤتمراتها واجتماعاتها تعكس تهميش حقيقي لعناصرها الشبابية.
وأشار "مطر" إلى أن ذلك يكشف عن ازدواجية معاييرها وتضاربها مع شعارات الحرية والديمقراطيه التى دائما ما تتشدق بها، لافتا إلى أنها لا تحرص على الدفع بشبابها وتدريبهم للمشاركة في الفعاليات التي تنظمها بل تكتفي بوجوه نمطية وتقليدية اعتادنا عليها لسنوات كثيرة تتصدر المشهد والحديث عنها.
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