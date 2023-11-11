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تطور خطير.. بيان رسمي يكشف سبب دمج القمتين العربية والإسلامية في الرياض

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد زكي:

كشف بيان صادر عن وزارة الخارجية ، الأسباب وراء دمج القمتين "العربية" و"الإسلامية"، في العاصمة الرياض اليوم السبت.

كانت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية السعودية، على شبكة التواصل الاجتماعي "X" تويتر سابقًا، أعلنت عن عقد (قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية)، عوضًا عن القمتين "العربية غير العادية" و"الإسلامية الاستثنائية".

وأوضح البيان أن انعقاد القمة الموحدة جاء: "استجابةً للظروف الاستثنائية التي تشهدها غزة، بعد تشاور المملكة العربية السعودية مع جامعة الدولة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي".

وأضاف البيان، أن ما تشهده غزة والأراضي الفلسطينية من تطورات خطيرة وغير مسبوقة، دفع قادة جميع الدول، لاستشعار أهمية توحيد الجهود والخروج بموقف جماعي موحد".

وأشار البيان إلى أن الموقف الموحد يعبر عن الإرادة العربية الإسلامية المشتركة بشأن الأحداث التي تستوجب وحدة الصف لاحتواء تداعياتها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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