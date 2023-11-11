شكرا لقرائتكم خبر عن النائب طارق الخولى: دور مصر الداعم لقضية فلسطين يحظى بتقدير دولى واسع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب طارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه منذ بدء الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، ومصر خاضت معارك دبلوماسية كبيرة قوية في تجاه دعم الشعب الفلسطيني، والسعي بكافة الطرق لتحفيز المجتمع الدولي على القيام بمسؤولياته في وقف العدوان الغاشم من جانب الاحتلال الإسرائيلي على غزة، والذي مثل اختراقا واضحا للقانون الدولي الإنساني ومعاهدة جنيف، وغيرها من الاتفاقيات والمعاهدات ومقررات الشرعية الدولية.

ولفت في تصريح ل"الخليج 365"، إلى أن مصر عملت بتفاعل شديد مع الأطراف الدولية في العمل على فتح ممرات إنسانية وإمكانية عبور أكبر عدد من المساعدات وضغطت في القدرة على زيادة المساعدات التي تعبر إلى الجانب الآخر واستدامتها، موضحا أن مصر مازالت في خضم تلك المعركة الدبلوماسية الدائرة الآن سعيا نحو مزيد من المساعدات للدخول إلى الجانب الفلسطينى، بما يضمن التخفيف على الأهالي في غزة، بما يعانوه من قسوة شديدة تحت القصف والحصار.

وأضاف "الخولي"، أن مصر تعمل بقوة على صعيد آخر باتصالاتها وتحركاتها في المحافل الدولية لوقق الاعتداء الإسرائيلى على الشعب الفلسطيني والاحتكام إلى طاولة المفاوضات للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، مشددا أن الكثير من بلدان العالم أشادوا بدور مصر المهم والواضح والقوي في القضية الفلسطينية، وفي محاولات إرساء العدالة في الوضع الحالي والتفتيش عن العدالة الغائبة في المنظومة الدولية، والذي كان محل تقدير واحترام العديد من دول العالم وكان محل إشادة بدور مصر في مساندة فلسطين والذي لم يأت اليوم بل كان حاضرا دائما عبر التاريخ وعبر الحروب وعبر تضحيات المصريين، وستظل القضية الفلسطينية هي القضية المركزية التي تعيش في وجدان كل مصري وعربي حتى يحصل المواطن الفلسطيني على حقوقه المشروعة وإقامة دولته.