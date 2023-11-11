"للخروج بموقف جماعي".. السعودية تعلن دمج القمتين العربية والإسلامية بشأن غزة في قمة واحدة

قالت المملكة العربية السعودية في بيان رسمي نقلته وكالة الأنباء السعودية في ساعة مبكرة من صباح السبت 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، إنها قررت دمج القمة العربية غير العادية والقمة الإسلامية الاستثنائية، في قمة واحدة؛ وذلك لمتابعة الأوضاع بقطاع غزة.



ويأتي هذا في الوقت الذي دعت فيه الدول الأعضاء في "منظمة التعاون الإسلامي" وبلدان "الجنوب العالمي" إلى وقف إطلاق النار في غزة التي تتعرض لحصار وهجمات إسرائيلية مكثفة.



المملكة قالت في بيانها إنه "استجابةً للظروف الاستثنائية التي تشهدها غزة، وبعد تشاور المملكة العربية السعودية مع جامعة الدولة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي؛ فقد تقرّر عقد (قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية) بشكلٍ استثنائي في الرياض السبت 27 ربيع الآخر 1445هـ الموافق 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2023م، عوضاً عن (القمة العربية غير العادية) و(القمة الإسلامية الاستثنائية) اللتين كان من المُقرر أن تُعقدا في التاريخ نفسه".



أضافت: "يأتي ذلك استشعاراً من قادة جميع الدول لأهمية توحيد الجهود والخروج بموقف جماعي موّحد يُعبّر عن الإرادة العربية الإسلامية المُشتركة بشأن ما تشهده غزة والأراضي الفلسطينية من تطورات خطيرة وغير مسبوقة تستوجب وحدة الصف العربي والإسلامي في مواجهتها واحتواء تداعياتها".



في سياق متصل دعت الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي وبلدان "الجنوب العالمي" إلى وقف إطلاق النار في غزة التي تتعرض لحصار وهجمات إسرائيلية مكثفة.



جاء ذلك خلال فعالية نظمها مكتب الأمم المتحدة في جنيف، الجمعة، بناءً على طلب البعثة المراقبة الدائمة لفلسطين، لمناقشة الوضع في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.



وحضر الفعالية المندوب الدائم لدولة فلسطين السفير إبراهيم خريشي، ومندوب تركيا الدائم السفير غوفين بيغيج، وسفراء الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ودول الجنوب العالمي ومسؤولون أمميون.



ودعا بيان مشترك للمشاركين في الفعالية إلى وقف عاجل لإطلاق النار في غزة وممارسة أقصى قدر من الضغط لضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل إلى سكان غزة وتلبية احتياجاتهم الإنسانية الأساسية.



ومنذ أيام، يُصعد الجيش الإسرائيلي هجماته ضد مستشفيات قطاع غزة، ويشن غارات عنيفة أدت إلى سقوط قتلى وجرحى، إضافة إلى حالة قلق كبيرة على مصير النازحين في تلك المستشفيات.



ومنذ 35 يوماً، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً جوية وبرية وبحرية على غزة "دمر خلالها أحياء سكنية على رؤوس ساكنيها"، وقتل 11078 فلسطينياً، بينهم 4506 أطفال و3027 سيدة و678 مسناً، وأصاب 27490 بجراح مختلفة، بحسب مصادر رسمية.



(الاناضول)