برلمانيون: تبرع حملة الرئيس السيسى لفلسطين يضرب أروع الأمثلة فى الإنسانية

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القاهرة - سامية سيد - أكد النائب خالد طنطاوى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن ما أعلنته الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، عن توجيه المرشح الرئاسي لحملته بتخفيض أوجه الدعاية الانتخابية للحدود الدنيا، وذلك دعماً لأشقائنا في فلسطين، لقى ارتياحاً كبيراً وواسع النطاق من المصريين بجميع انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية والحزبية.

وقال "طنطاوى"، إن هذا الموقف ليس بغريب عن الرئيس السيسي الذى يضرب أروع الأمثلة فى الإنسانية والتاريخية والوطنية والإخلاص تجاه المصريين والعرب، مؤكداً أن الواقع والتاريخ أكدا للعالم أن الرئيس السيسي هو الداعم الأكبر للقضية الفلسطينية فهو أول من وضع القضية الفلسطينية على أجندة أولويات السياسة الخارجية المصرية، فضلا عن تأكيده الدائم، ومطالباته المستمرة فى كل محفل دولى أو مناسبة وطنية بضروروة وقف العنف، واحتواء التصعيد فى الأراضى الفلسطينية.

واعتبر النائب خالد طنطاوى، أن توجيهات الرئيس السيسي لحمتله الانتخابية، بدعوة جميع الأحزاب والجهات المؤيدة بالتبرع في حساب المؤسسات والجمعيات الأهلية وعلى رأسهم مؤسسة حياة كريمة لخدمة القضية الفلسطينية، بمثابة رسالة واضحة للعالم كله بحرص المصريين قيادة وحكومة وشعباً علي تسخير وتقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء في فلسطين، معرباً عن ثقته التامة فى جميع المصريين الذي سوف يقفون صفاً واحداً خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتأييد جميع سياساته الداخلية والخارجية فى الانتخابات الرئاسية المقبلة لاستكمال ما حققه من إنجازات متعددة لصالح مصر وشعبها.

بينما أشار النائب محمد سليم، وكيل لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن توجيه المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لحملته الانتخابية بتخفيض تكاليف الدعاية للحملة الانتخابية، ودعوة كافة الأحزاب والجهات المؤيدة للحملة والتي كانت تنوى دعم الحملة أو التبرع لها بأموال، أن تقوم بالتبرع بتلك الأموال بها إلى حسابات المؤسسات والجمعيات الأهلية لدعم أهالي قطاع غزة، بمثابة رسالة واضحة للعالم كله لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتخفيف معاناتهم الصعبة بسبب الاعتداءات الاسرائيلية الوحشية التى تقوم سلطات الاحتلال الاسرائيلى ضد الفلسطينيين.

وطالب " سليم "، المجتمع الدولى بجميع دوله ومنظماته اتخاذ جميع الإجراءات لدعم رؤية مصر بقيادة الرئيس السيسى للوقف الفورى للاعتداءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين فى قطاع غزة والضفة الغربية والتى أدت إلى مقتل الآلاف من الشهداء الأبرياء من الرجال والنساء والشيوخ والاطفال الفلسطينيين، مؤكداً أن الرئيس السيسى يبذل جهوداً كبيرة وجبارة لانقاذ الفلسطينيين وتخفيف معاناتهم وأوضاعهم الصعبة والتى تتطلب من المجتمع الدولى الإسراع فى إجبار إسرائيل على الوقف الفورى للحرب التى تقوم بها ضد الفلسطينيين.

كما طالب من مختلف دول العالم تقديم المزيد من الدعم والاغاثة للشعب الفلسطينى بعد ماعانيته وظروفه الإنسانية والمعيشية الصعبة بسبب قطاع سلطات الاحتلال المياه والكهرباء وقذف المستشفيات وسيارات الاسعاف والنقص الحاد فى الدواء والغذاء متسائلاً : أين المجتمع الدولى ؟ وأين البرلمان الاوروبي ؟ وأين منظمات حقوق الانسان الدولية فيما يحدث من كوارث داخل قطاع غزة والضفة الغربية ؟.