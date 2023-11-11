الأب مبارك: الله وهبنا العقل والنطق ليميّزنا عن سائر المخلوقات ولكي نفكّر بالخير وننطق بالحقّ

"إسمع يا بني"، كتاب جديد يصدر للأب ​​​كميل مبارك​​​، يتضمن مجموعة من الحكم. وسيتم توقيع الكتاب، يوم الجمعة في 24 الحالي، في جامعة الحكمة- فرن الشباك، عند الساعة السادسة مساء.

ومن ضمن الحكم التي يتضمنها الكتاب:

إسمَعْ يا بُنَيَّ

وهبنا الله العقل والنطق ليميّزنا عن سائر المخلوقات، ولكي نفكّر بالخير وننطق بالحقّ، فإن لم نفعل هكذا، سقطنا من حيثُ أرادنا الله أن نكون إلى حيثُ أرادنا الشرّير أن نكون، وفي أحسن الأحوال نكون قد خسرنا ما يميّزنا عن باقي المخلوقات.