استغلال الحرب والفوضى... تسوية مخالفات في بنتاعل

لطالما كانت الأزمات مسرحاً لإستفادة البعض، فكيف إذا كان هذا البعض في لبنان؟ الواقع أنه وفي ظلّ الأوضاع الخطرة التي تمرّ بها منطقة الشرق الأوسط والترقّب الذي يسود مختلف البلدان ومنهم البلد نتيجة تدهور الوضع في غزة والجنوب اللبناني، يبدو أن هناك من يسعى للاستفادة من ظرف جمود الوضع السياسي لتمرير بعض القضايا ومنها تسوية مخالفة بناء يقع في اطار محميّة بنتاعل-جبيل.

قام وزير البيئة ناصر ياسين بتاريخ 01/7/2022 بابداء الرأي بتسوية بناء على العقار رقم 725 من منطقة بنتاعل العقاريّة في جبيل، معطيا الموافقة. وعلّل الوزير في الكتاب الذي اطّلعت "النشرة" عليه، ان أسباب الموافقة يمكن أن تنتج عن نشاط البناء نفايات منزليّة وصرف صحي، اضافة الى أنه لا يوجد شبكة للمياه الآسنة في المنطقة، ويتم تصريفها ضمن حفرة صحيّة، كما أنه بحسب جدول تدقيق المساحات المبنيّة الموجودة لا تتوافق مع تلك العامة المسموحة، وحيث أن البناء موضوع التسوية يقع ضمن حمى بنتاعل بشعاع 500 متر مربع"، مشترطا أن "يترك أمر البتّ لجهة تسوية المساحات الى الدوائر المختصة ضمن المديريّة العامة للتنظيم المدني كما الالتزام بالشروط البيئيّة الواردة بالتقرير المرفق خلال عملية اكتمال إنشاء البناء وتشغيله".

بعدها أصدر المجلس الأعلى للتنظيم المدني قراره وتضمن عدم الموافقة على التسوية، خلافاً لكتاب وزير البيئة الذي رأى فيه أن لا مانع من الناحية البيئيّة القيام بذلك، معتبراً أن "قرار الوزير المعني جاء مخالفاً لاحكام المادة 20 من القانون رقم 139 تاريخ 09/07/2019، والذي منع تسوية مخالفات البناء في العقارات الخاصة الواقعة ضمن المحميّات الطبيعيّة، في حين أن كتاب الوزير ياسين أشار الى أن العقار يقع ضمن حمى محميّة بنتاعل، ويخالف أحكام المادة 7 من قانون تنظيم الادارات العامة سيّما أنها لا تحمل تأشيرة المدير العام، علما بأنّ المديرية العامة للبيئة كانت أبدت عدم الموافقة من الناحية البيئّية على تسوية البناء المخالف".

تشير المصادر الى أنّ "المحاولات لتمرير هذا المشروع عادت اليوم الى الواجهة بعد رفضه سابقاً، خصوصاً من المجلس الاعلى للتنظيم المدني واعتراض عضو المجلس الاعلى للتنظيم نقيب المهندسين في الشمال وطرابلس بهاء حرب على الموضوع وهو الرئيس السابق للجنة محميّة تنّورين الطبيعية".

على ما يبدو تسير قضيّة تمرير تسوية مخالفة البناء في بنتاعل على نار حامية، وعلى وقع الفساد المستشري في الدولة اللبنانية ونمها في سبات عميق، والسؤال الذي يُطرح هنا هل ستمرّ رُغم عدم موافقة المجلس الاعلى للتنظيم المدني والمديريّة العامة للبيئة، والأهمّ "لماذا يتم السعي لتمريرها في هذا الوقت بالذات في حين أنّ البلاد تمرّ بظروف صعبة جداً هي أبعد من تسوية المخالفات وربما تصل الى حدّ الحرب"... فهل الاحداث الكبيرة تغطّي على القانون فيظهر التحايل عليه وهل هو الوقت المناسب لذلك؟.