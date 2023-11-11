الأرصاد: هذه المناطق تشهد سحب رعدية اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

ذكرت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم السبت، قد يشهد طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية.

وأضافت أنه من المتوقع أن تكون الأجواء حارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، وشديدة الحرارة جنوب الصعيد ولطيفة في أول الليل ومائلة للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ولطيفة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت أنه قد تشهد الأجواء نشاط الرياح المصاحب للسحب الرعدية، قد يكون مثير للرمال والأتربة على بعض المناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد.