حوافز وتأمينات ومواصلات.. "العمل" تكشف عن وظائف لجميع المؤهلات



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت مديرية العمل بمحافظة بني سويف، عن توافر عدد من فرص العمل بمصنع "اكما للكيماويات"، في إطار توفير فرص عمل للشباب، بما يساعد على تحسين مستوي دخلهم.

وقالت المديرية، إنه يوجد عدد 5 وظائف متاحة بالمصنع، تخصص مهندسين كهرباء، خبرة منذ ثلاث سنوات فأكثر، وشباب فقط.

وأضافت العمل، أنه يوجد وظائف متاحة، بعدد 5 مهندسين إنتاج، خبرة في مجال المصانع، وحاصلين على بكالوريوس علوم أقسام كيمياء أو فيزياء أو جيولوجيا، وشباب فقط.

وأشارت إلى وجود فرص عمل، بعدد 30 عامل تعبئة، يجيدون القراءة والكتابة، ويبدأ السن من 18 إلى 40 سنة.

ولفتت المديرية إلى، أن المصنع يوفر مواصلات وتأمينات وتأمين صحي وحوافز، وأنه يمكن التواصل عبر الرقم التالي: (01111998326)، أو إرسال السيرة الذاتية عبر تطبيق الواتس آب على الرقم الآتي: (01227866082)، مشيرة إلى أن الاتصال يكون من الثامنة صباحًا حتي الرابعة عصرًا.

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