هزة أرضية بقوة 5 درجات وقعت قبالة سواحل شمال كاليفورنيا

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميريية، أنّ ​هزة أرضية​ بقوّة 5 درجات على مقياس "ريختر"، وقعت قبالة سواحل شمال ​كاليفورنيا​ في الولايات المتحدة الأميركية. وأوضحت أنّ "الهزّة وقعت على عمق ثمانية كيلومترات، ومركزها سُجّل على بُعد 167 كيلومترًا جنوب غرب مدينة فيرنديل". ولم ترِد معلومات عن سقوط ضحايا أو أضرار محتمَلة.

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